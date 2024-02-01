В ГУР заявили, что попросили РФ передать тела пленных, погибших в Ил-76

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев якобы обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.