История боевой славы бобруйщины.

На осенних каникулах учащиеся изучили историю боевой славы бобруйщины. Курган Славы был насыпан ещё в 1967 году - в его основание были заложены капсулы с землёй с 70 братских могил расположенных в Бобруйском районе.
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