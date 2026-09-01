США предрекли десятилетие аномального дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета США в течение следующего десятилетия составит в среднем 6,1% потенциального ВВП страны, что почти вдвое превышает средний показатель за последние 50 лет, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
- Мендель сообщила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым