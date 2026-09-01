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Русская весна

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США предрекли десятилетие аномального дефицита бюджета

США предрекли десятилетие аномального дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета США в течение следующего десятилетия составит в среднем 6,1% потенциального ВВП страны, что почти вдвое превышает средний показатель за последние 50 лет, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).

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