Спецслужбы Армении вышли на связь с ярым русофобом. Повестка одна — теракт

Оппозиционер Жирайр Сефилян заявил, что его вызвали в Службу нацбезопасностиСегодня, 6 ноября, Службу национальной безопасности Армении посетил лидер антирусского "Национально-демократического полюса" (НДП) Жирайр Сефилян.
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