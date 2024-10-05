18-летний сын Ирины Дубцовой преподнес Тоне Худяковой роскошный подарок: романтичное видео

18-летний сын Ирины Дубцовой и солиста группы «Плазма» Романа Черницына Артем явно умеет удивлять. Не так давно парень преподнес Тоне Худяковой роскошный подарок на день рождения, а теперь решил порадовать свою возлюбленную в честь другого памятного события.