18-летний сын Ирины Дубцовой преподнес Тоне Худяковой роскошный подарок: романтичное видео

18-летний сын Ирины Дубцовой и солиста группы «Плазма» Романа Черницына Артем явно умеет удивлять. Не так давно парень преподнес Тоне Худяковой роскошный подарок на день рождения, а теперь решил порадовать свою возлюбленную в честь другого памятного события.
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