Что убило интригу в «глупом сезоне» Формулы 1 2026 года? Главные факторы

PirelliВ начале лета я пообещал читателям настоящий взрыв на трансферном рынке Формулы 1. «Наверняка нас ждут сюрпризы», — самоуверенно писал я тогда, а следом и вовсе предположил, что грядущий «глупый сезон» станет по-настоящему безумным.