Орловцы умоляют власть отрегулировать работу новых светофоров

Орловцы далеко не первый раз обращают внимание на работу светофоров в областной столице. В частности, вызывают вопросы светофорные объекты на пересечении Наугорского шоссе и Цветаева, 1-й Курской, Советской, Блынского, Игнатова, улиц Горького и 60-летия Октября и т.