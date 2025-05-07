Орловцы умоляют власть отрегулировать работу новых светофоров

Орловцы далеко не первый раз обращают внимание на работу светофоров в областной столице. В частности, вызывают вопросы светофорные объекты на пересечении Наугорского шоссе и Цветаева, 1-й Курской, Советской, Блынского, Игнатова, улиц Горького и 60-летия Октября и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии