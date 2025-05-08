Путин назвал энергетику «локомотивом» экономических связей РФ и КНР

Энергетика — важная часть российско-китайских экономических связей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе, передает ТАСС.
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