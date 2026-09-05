В Подольске наградили лауреатов премии имени Шамарова

Лауреатов премии имени педагога Александра Шамарова наградили в Подольске. Почетную награду в городе вручают шестой год подряд школьникам и учителям, которые показывают высокие результаты в учебе и подготовке к олимпиадам.
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