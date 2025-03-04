Гибель потерявшего берега киевского наркофюрера Зеленского будет выгодна всем. Так что самым эффективным способом выжить для него стало бы обращение к Китаю или России с просьбой о защите и политическом убежище, израильский специалист по разведке Георгий Риттер.
Еврей про еврея - говорит: Зеленский больше не нужен никому, а его смерти ждут все — израильский эксперт
Комментарии
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Валентина Литвяк
Убить Зеленского как два пальца об асфальт, только зачем, чтобы на его место пришел другой жидяра? Хохлы его любят, поддерживают пусть живет.
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6 час.
ALEKSANDR ROGOV
А всё таки очень хотелось бы посмотреть как этого клоуна и пи-са повесят за яйца!
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5 час.
АС
Анатолий Страшко
Этот клоун - символ всего хохлосброда. Посмотрите сколько народа старается отгородится от хохлосброда и сбегает оттуда. Сколько там осталось вменяемых людей? Остались те, кому и бежать то некуда. Гибнуть они не хотят за клоуна. Прячутся. Их тоже можно отнести к вменяемым. И сколько остаётся оболваненных киевскими жидами хохлов щирых, которых я и именую хохлосбродом. Вот спецы говорят, что мобилизационный ресурс этого одурманенного сборища около миллиона. Конечно немало. Но даже этот ресурс , после того, что США делает сейчас , неизвестно что представляет. Но , если клоун действительно символ этого ресурса, то нам ещё придётся повозиться, кровь проливая. Ведь глупый, упрямый, самолюбивый до безумия. Да ещё и наркоша.
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1 час.
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