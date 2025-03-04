Еврей про еврея - говорит: Зеленский больше не нужен никому, а его смерти ждут все — израильский эксперт

АС

Анатолий Страшко

Этот клоун - символ всего хохлосброда. Посмотрите сколько народа старается отгородится от хохлосброда и сбегает оттуда. Сколько там осталось вменяемых людей? Остались те, кому и бежать то некуда. Гибнуть они не хотят за клоуна. Прячутся. Их тоже можно отнести к вменяемым. И сколько остаётся оболваненных киевскими жидами хохлов щирых, которых я и именую хохлосбродом. Вот спецы говорят, что мобилизационный ресурс этого одурманенного сборища около миллиона. Конечно немало. Но даже этот ресурс , после того, что США делает сейчас , неизвестно что представляет. Но , если клоун действительно символ этого ресурса, то нам ещё придётся повозиться, кровь проливая. Ведь глупый, упрямый, самолюбивый до безумия. Да ещё и наркоша.