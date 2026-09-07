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Царьград

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Юрий Гончар объяснил, как очистить водопроводную воду дома

Юрий Гончар объяснил, как очистить водопроводную воду дома

Доктор технических наук Юрий Гончар сообщил, что водопроводную воду можно очищать фильтрами дома до уровня бутилированной.

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