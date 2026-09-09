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Шоу-бизнес: Внебрачного сына скрывал 38 лет и без памяти любил жену, которая годилась ему в матери: Тайны Михаила Ножкина

Шоу-бизнес: Внебрачного сына скрывал 38 лет и без памяти любил жену, которая годилась ему в матери: Тайны Михаила Ножкина

В кино он сыграл всего 14 ролей, но при этом стал настоящей легендой. Михаил Ножкин мог бы сниматься гораздо больше, но он сам категорически отказывался от неинтересных ему сценариев.

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