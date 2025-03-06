В Канаде захотели отказаться от одного вида американской военной техники

Globe and Mail: Канаде следует отказаться от покупки истребителей F-35 В ситуации, когда США вводят пошлины против Канады и давят на нее, рассчитывая получить доступ к ее минеральным ресурсам, Оттава должна отказаться от приобретения американских истребителей F-35.