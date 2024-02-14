Книготорговцы возле Сены: что решил президент Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от перемещения уличных продавцов книг с берегов Сены в связи с церемонией открытия Олимпийских игр в Париже этим летом, которая пройдет на реке.
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