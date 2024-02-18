Маск: чем дольше будет идти конфликт на Украине, тем лучше для России

Россия будет одерживать преимущество, пока продолжается конфликт на Украине. Так американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в социальной сети пост экономиста Дэвида Сакса о взятии Авдеевки российскими войсками.
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