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Царьград

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Стубб грозит России. Реакция Хейсканена: "Почувствовал себя боевым ястребом, хотя на самом деле воробей"

Стубб грозит России. Реакция Хейсканена: "Почувствовал себя боевым ястребом, хотя на самом деле воробей"

Александр Стубб грозит России своим соглашением с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в самой Финляндии идёт мощная антирусская пропагандистская кампания, запущенная финским правительством.

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