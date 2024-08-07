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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БпЛА и живую силу ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БпЛА и живую силу ВСУ

Расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон сооружениям, заглубленным, бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ.

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