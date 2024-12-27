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Максим Гольдарб: Аудит денег, выделенных Украине: раскрытие коррупции и наказание негодяев — главная задача

Максим Гольдарб: Аудит денег, выделенных Украине: раскрытие коррупции и наказание негодяев — главная задача

Аудит выделенных Украине американских и европейских денег, объявленный президентом Трампом, — очень важная и необходимая задача! Её выполнение позволит вскрыть ужасное воровство, коррупцию, гнилость власти и жестоко наказать негодяев, набивавших свои карманы на крови.

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