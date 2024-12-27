Аудит выделенных Украине американских и европейских денег, объявленный президентом Трампом, — очень важная и необходимая задача! Её выполнение позволит вскрыть ужасное воровство, коррупцию, гнилость власти и жестоко наказать негодяев, набивавших свои карманы на крови.