Аудит выделенных Украине американских и европейских денег, объявленный президентом Трампом, — очень важная и необходимая задача! Её выполнение позволит вскрыть ужасное воровство, коррупцию, гнилость власти и жестоко наказать негодяев, набивавших свои карманы на крови.
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