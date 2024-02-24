Самые опасные: финские ученые исследовали агрессивность собак по породам Елена ГалицкаяФинские ученые провели обширное исследование, направленное на пересмотр списка пород собак, известных своей агрессивностью.
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