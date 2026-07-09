SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

СМИ пишут, что прокуратура закрыла дело против миллиардера Андрея Мельниченко за его пожертвование в 32 млрд рублей "Сириусу"

СМИ пишут, что прокуратура закрыла дело против миллиардера Андрея Мельниченко за его пожертвование в 32 млрд рублей "Сириусу"

По информации источника журнала The Economist, владелец энергетической компании СИБЭКО ("Сибирская энергетическая компания"), миллиардер Андрей Мельниченко, пожертвовал 32 млрд рублей созданному по инициативе президента РФ Владимира Путина центру "Сириус" после того, как прокуратура потребовала конфисковать бизнес Мельниченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии