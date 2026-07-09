СМИ пишут, что прокуратура закрыла дело против миллиардера Андрея Мельниченко за его пожертвование в 32 млрд рублей "Сириусу"

По информации источника журнала The Economist, владелец энергетической компании СИБЭКО ("Сибирская энергетическая компания"), миллиардер Андрей Мельниченко, пожертвовал 32 млрд рублей созданному по инициативе президента РФ Владимира Путина центру "Сириус" после того, как прокуратура потребовала конфисковать бизнес Мельниченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии