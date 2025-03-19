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Свежие комментарии

  • Valentin Trump
    думаю, это провокация, чтобы дать повод или подтвердить о чем утверждают пропагандисты неприятеля.Экс-помощник Пути...
  • марина субина
    Статья не плохая. Но...Не надо в угоду публике  опускаться до сленга словечками- "толкнул" речь... и это про Ф.М. Дос...Изгоняющий бесов....
  • Лидия Санникова
    Только капитуляция, и полное уничтожение укрофашистов. А это лохотрон Трампа...Это провал Трампа...

Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало интервью агента КГБ Юрия Носенко журналистам The Washington Post, в котором разведчик рассказал о жизни в СССР предполагаемого убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди американца Ли Харви Освальда.

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