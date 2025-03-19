Агент КГБ рассказал журналистам об убийце Кеннеди

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало интервью агента КГБ Юрия Носенко журналистам The Washington Post, в котором разведчик рассказал о жизни в СССР предполагаемого убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди американца Ли Харви Освальда.
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