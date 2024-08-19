Выдача льготной ипотеки ужесточается, расчет курса предложили изменить. Обзор Банки.ру

Экономисты предложили ЦБ пересмотреть схему определения курса юаня, пишут «Ведомости». По их мнению, увеличившийся разлет курса юаня на внутреннем и внешнем рынках поднимает вопрос о том, не стоит ли Центробанку определять официальный курс китайской валюты не на основе биржевых сделок, как сейчас, а на основе внебиржевых — как с долларом и евро.