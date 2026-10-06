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За рулем

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Ставка на электрический Macan не оправдалась: Porsche возродит бензиновую версию

Ставка на электрический Macan не оправдалась: Porsche возродит бензиновую версию

Бензиновый Macan возвращается в линейку Porsche. Премьеру кроссовера наметили на 2028 год, и подтвердил эти планы генеральный директор немецкой марки Михаэль Ляйтерс – об этом сообщает Financial Times.

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