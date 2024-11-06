Reuters: солдаты КНДР впервые участвовали в боях в Курской области

Северокорейские военные, о которых ранее говорили в Киеве и на Западе, якобы участвовали в боях против ВСУ 4 ноября в Курской области, об этом проинформировал Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.
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