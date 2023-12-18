Психолог назвала способы перестать бояться понедельников

Начало рабочей недели для некоторых становится настоящим испытанием. О том, как перестать бояться понедельников, 18 декабря «Известиям» рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.
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