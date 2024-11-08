Россиянин открыл огонь по двум знакомым и был приговорен к 18 годам колонии

В Якутии суд приговорил к 18 годам и месяцу колонии строгого режима 48-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум знакомым, а потом попытался имитировать крушение лодки, чтобы скрыть свое преступление.
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