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Разделяют, властвуя: от ЕС и ПАСЕ требуют не лишать россиян шенгена

Разделяют, властвуя: от ЕС и ПАСЕ требуют не лишать россиян шенгена

Ассоциация по защите от дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась к уполномоченным по правам человека ФРГ Луизе Амтсберг и Евросоюза Имону Гилмору, а также к президенту ПАСЕ Тини Коксу.

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