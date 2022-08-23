Разделяют, властвуя: от ЕС и ПАСЕ требуют не лишать россиян шенгена

Ассоциация по защите от дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась к уполномоченным по правам человека ФРГ Луизе Амтсберг и Евросоюза Имону Гилмору, а также к президенту ПАСЕ Тини Коксу.