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СМИ: Президент Германии ударил писателя из-за «Северного потока — 2»

СМИ: Президент Германии ударил писателя из-за «Северного потока — 2»

Штайнмайера возмутили обвинения в поддержке строительства российского газопровода.фото: kremlin.ru--> window.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
Уничтожение северного потока – это фашизм. Европа вся фашистская стала. Русофобии это – фашизм. Фашисты – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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11 час.
Сергей Карабухин
!!! Германия и немецкие политики, поставляющие оружие и деньги просроченной гниде зеленскому убивать русских – ВСЕ ФАШИСТЫ! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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11 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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11 час.

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