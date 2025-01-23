Wine 10.0, новейший уровень совместимости Windows для Linux, имеет стабильную версию

Вчера утром компания WineHQ опубликовала обзор Wine 10.0, слоя совместимости Windows для Linux, на основе которого было создано несколько проектов, включая Proton от Valve, который со временем значительно расширил совместимость игр Windows в Linux.
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