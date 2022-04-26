Народный календарь. Дневник погоды 26 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 26 АПРЕЛЯФОМАИДА МЕДУНИЦАЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58260/ ПРИМЕТЫ НА 26 АПРЕЛЯ:- Звездная ночь – к урожайному году- Если в этот день распустился дуб, значит, летний сезон будет жарким- Если на дубе осталось много прошлогодних желудей, то год порадует урожаем, а зима будет холодной- Золотисто-желтые первоцветы распустились – вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями- Громко кукует кукушка – в последующие дни погода будет теплой- Дождь пошел 26 апреля – такая погода будет еще неделю- Грoм гремитнoчью - к пeрeмeнe пoгoды-Вoрoбьив лужe купaютcя - к тeплу.