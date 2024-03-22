Практичный подход: что Луна в Деве меняет в судьбах согласно точному гороскопу на 22 марта Алёна ЮрьеваПришло время пересмотра, переоценки и улучшений, ведь Луна входит в знак Девы, принося с собой энергию практичности и внимания к деталям.
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