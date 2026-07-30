В Москве вынесен приговор в отношении виновного в совершении теракта в жилом доме на Авиационной улице

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Ваража Манукяна, внесенного в реестр экстремистов и террористов.
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