Сенатор Карасин назвал героической фигурой экс-главу кабмина Карабаха Варданяна

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин назвал героической фигурой бывшего руководителя правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, которого некоторое время назад арестовали в Азербайджане.
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