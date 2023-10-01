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Сенатор Карасин назвал героической фигурой экс-главу кабмина Карабаха Варданяна

Сенатор Карасин назвал героической фигурой экс-главу кабмина Карабаха Варданяна

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин назвал героической фигурой бывшего руководителя правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, которого некоторое время назад арестовали в Азербайджане.

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