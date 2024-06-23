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Тенденция: Украинцы нарастающим числом высказывают поддержку России в соцсетях

Тенденция: Украинцы нарастающим числом высказывают поддержку России в соцсетях

Тенденция: Украинцы нарастающим числом высказывают поддержку России в соцсетях Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы украинские социальные сети превратились в площадку для оживленных дебатов и неожиданных изменений в общественном мнении.

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Комментарии
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tsan tsan
Не верю, что начали умнеть. Простая смена расцветки , как у хамелеона.
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13 час.
NN
No Name
Вот уж не верю, так не верю! Хохлизм из них не выбить ни чем, это гены
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12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Это продажная нация, никогда не поверю!!!
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12 час.

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