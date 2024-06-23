Тенденция: Украинцы нарастающим числом высказывают поддержку России в соцсетях Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы украинские социальные сети превратились в площадку для оживленных дебатов и неожиданных изменений в общественном мнении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии