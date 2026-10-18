В воскресенье в Белгороде произошла атака беспилотников, вызвавшая пожар на объекте инфраструктуры. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет, но зафиксированы повреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак похвастала...
- А Большая война, со...
- Большая война, со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым