США пересмотрят пошлины на стальные трубы из России и Украины

Комиссия по международной торговле США начала пересмотр пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи, с целью определить возможный ущерб для американской промышленности от их отмены.
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