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Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии

Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии

Экс-главу «Роскосмоса» после ранения перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что жена раненного в Донбассе бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию.

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