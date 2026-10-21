Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в победном матче против «Барселоны» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги Чемпионов.
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