Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в победном матче против «Барселоны» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги Чемпионов.