Курский онколог объяснил повышенный уровень заболеваемости в регионе

На официальной странице ВКонтакте Курского государственного медицинского университета сегодня опубликовано интервью с заведующим кафедрой онкологии, доцентом, кандидатом медицинских наук, Владимиром Владимировичем Хвостовым.
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