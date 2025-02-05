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Курские новости

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Курский онколог объяснил повышенный уровень заболеваемости в регионе

Курский онколог объяснил повышенный уровень заболеваемости в регионе

На официальной странице ВКонтакте Курского государственного медицинского университета сегодня опубликовано интервью с заведующим кафедрой онкологии, доцентом, кандидатом медицинских наук, Владимиром Владимировичем Хвостовым.

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