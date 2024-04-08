В России предложили запретить параллельный импорт ноутбуков и планшетов

Ассоциация автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в которой объединены несколько главных производителей электроники в России, включая «Аквариус», Yadro, Depo и другие) предложила убрать смартфоны, планшеты и ноутбуки всех брендов из списка товаров, допустимых для параллельного импорта в России.