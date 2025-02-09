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Народные приметы и традиции праздника Ефрем — сверчковый заступник, 10 февраля 2025 года

Народные приметы и традиции праздника Ефрем — сверчковый заступник, 10 февраля 2025 года

Народные приметы и традиции праздника Ефрем — сверчковый заступник, 10 февраля 2025 года ClickioЕфрем — имя, которое на протяжении веков связано с важным народным праздником, наполненным загадочными приметами и уникальными обрядами.

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