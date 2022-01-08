inkazan

215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Марченко
    Кто бы сомневался,теперь "вирус" бесконечен.....Коронавирус может...
  • Эдгард Татурян
    Непонятно, с какого боку тут Северная Ирландия затесалась.Лидеры «ядерной п...
  • Светлана Митина
    Заместитель озвучивший мнение руководства стал крайним и был уволен.Глава «сохраняюще...

Минстрой РТ озвучил планы на 2022 год

Минстрой РТ озвучил планы на 2022 год

Так, в наступившем году в Татарстане планируется благоустроить еще 33 парка, построить 2 дороги, соорудить систему водоснабжения в Нурлате, расселить граждан, проживающих в аварийном жилье, и другие действия из нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх