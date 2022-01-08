Минстрой РТ озвучил планы на 2022 год

Так, в наступившем году в Татарстане планируется благоустроить еще 33 парка, построить 2 дороги, соорудить систему водоснабжения в Нурлате, расселить граждан, проживающих в аварийном жилье, и другие действия из нацпроекта «Жилье и городская среда».