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Почему есть снег – плохая идея, даже если он свежий?

Почему есть снег – плохая идея, даже если он свежий?

  Посмотрим правде в глаза: у кого не возникало искушения поймать губами кусочек свежего снега. Особенно во время беззаботных детских игр? Зима приносит много радостей, но часто упускают из виду опасность поедания свежего снега.

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