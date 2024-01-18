Почему есть снег – плохая идея, даже если он свежий?

Посмотрим правде в глаза: у кого не возникало искушения поймать губами кусочек свежего снега. Особенно во время беззаботных детских игр? Зима приносит много радостей, но часто упускают из виду опасность поедания свежего снега.
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