В Адыгее полицейские пресекли факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» и регионального Управления ФСБ России пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики.