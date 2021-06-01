Живопись Левченкова Александра

ИскусствоТуризмЖивопись Левченкова Александра Работы художника находятся в частных собраниях России, США, Китая, ряде стран Евросоюза и др.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ЛитвиноваСюжеты исторические а выражения лиц - современные, даже кокошники не помогают :-). А так все красиво ...Валерий ЕвстафьевВ заголовке надо обязательно добавить Марию Молодых, т.к. несколько работ подписаны ею. Всё понравилось.ВВадимСпасибоИно планетянкаНаталия Кузнецова (Мунштукова)Разнообразная палитра сюжетов. Просто удивительное многообразие! Браво!!!Комментировать
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