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Живопись Левченкова Александра

Живопись Левченкова Александра

        Работы художника находятся в частных собраниях России, США, Китая, ряде стран Евросоюза и др.

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Елена Литвинова
Сюжеты исторические а выражения лиц - современные, даже кокошники не помогают :-). А так все красиво ...
Валерий Евстафьев
В заголовке надо обязательно добавить Марию Молодых, т.к. несколько работ подписаны ею. Всё понравилось.
Вадим
Спасибо
Ино планетянка
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Разнообразная палитра сюжетов. Просто удивительное многообразие! Браво!!!

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