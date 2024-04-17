МО: группировка «Восток» сорвала усиление ВСУ в районе Урожайного

Также были поражены опорные пункты Военнослужащие российской армии сумели сорвать усиление украинских позиций в районе Урожайного на южнодонецком направлении, а также поразить опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.