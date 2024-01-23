Эксперт оценил естественность внешности Екатерины Гусевой

Екатерина Гусева всегда старалась быть на высоте.Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева обрела бешеную популярность после выхода на экраны культового сериала "Бригада", где сыграла жену криминального авторитета Саши Белого.
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