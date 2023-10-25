В ФАТХ заявили о возможном разрастании конфликта на Западный берег

Столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю Палестину, рассказал в интервью «Известиям» пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе.