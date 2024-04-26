Ван И: отношения Китая и США стабилизировались, но негативные факторы растут

При этом негативные факторы растут и накапливаются Отношения Китая и США в целом стабилизировались, однако негативные факторы продолжают расти и накапливаться, сообщил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.