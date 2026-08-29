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«Барселона» узнала даты матчей с «ПСЖ» Сафонова и «Галатасараем» Батракова в Лиге чемпионов

«Барселона» узнала даты матчей с «ПСЖ» Сафонова и «Галатасараем» Батракова в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» узнала точное расписание своих матчей на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2026/27.

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